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Ruthless

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RUTHLESS на Skol Records



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RUTHLESS заключили контракт с лейблом Skol Records, на котором в конце этого года состоится релиз нового альбома, получившего название Soldiers Of Steel.

Sammy DeJohn: «Мы очень рады подписанию сделки со Skol Records и Gabriel Management, ведь на протяжении многих лет Bart был нашим хорошим другом. Мы записали с ним наш сплит-сингл в 2016 году, и теперь мы с нетерпением ждем нового приключения со Skol Records и Gabriel Management. Soldiers Of Steel уже на подходе, до скорой встречи!»

RUTHLESS Signs With Skol Records And Gabriel Management, New Album In The Works




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