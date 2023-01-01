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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 41
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 21
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
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Ruthless

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RUTHLESS выпустят новый альбом



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RUTHLESS сообщили о том, что новая работа группы получила название "The Fallen" и будет выпущена в конце этого года на Fireflash Records.

RUTHLESS To Release The Fallen Album This Year Via Fireflash Records




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