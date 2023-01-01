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PARADISE LOST перезапишут "Icon"
41
Новый альбом U.D.O. выйдет летом
21
Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL...
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по
PARADISE LOST перезапишут "Icon"
41
Новый альбом U.D.O. выйдет летом
21
Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL...
18
Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY
16
Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст...
14
все новости группы
Ruthless
США
Power Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/metalwithoutmercy
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Ruthless-Metal-USA/673724512679267
27 май 2023
:
RUTHLESS выпустят новый альбом
19 фев 2022
:
RUTHLESS на Skol Records
22 апр 2015
:
Новый альбом RUTHLESS выйдет на виниле
7 янв 2015
:
Новый альбом RUTHLESS выйдет в январе
сегодня
RUTHLESS выпустят новый альбом
RUTHLESS сообщили о том, что новая работа группы получила название "The Fallen" и будет выпущена в конце этого года на Fireflash Records.
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет