Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 47
*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
*Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени... 15
*У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен 14
*Видео с последнего концерта KISS 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 47
*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
[= ||| все новости группы



*

In Vain

*



12 дек 2023 : 		 Новая песня IN VAIN

23 янв 2018 : 		 Вокалист TRIVIUM в новой песне IN VAIN

18 дек 2017 : 		 Видеотизер к новому альбому IN VAIN

1 дек 2017 : 		 Новое лирик-видео IN VAIN

20 фев 2013 : 		 Семплы новых песен IN VAIN

12 фев 2013 : 		 Новая песня IN VAIN

8 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома IN VAIN

23 янв 2013 : 		 Новый альбом IN VAIN выйдет в марте

12 июн 2012 : 		 Новое видео IN VAIN

19 янв 2010 : 		 Новое видео IN VAIN

22 дек 2009 : 		 Два новых трека от IN VAIN

19 окт 2009 : 		 IN VAIN закончили мастеринг

16 июн 2009 : 		 Выход нового альбома IN VAIN перенесён на 2010 год

21 май 2009 : 		 Выход нового альбома IN VAIN перенесен на сентябрь

6 янв 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IN VAIN

6 дек 2008 : 		 Новый диск IN VAIN будет содержать закулисные съёмки

17 сен 2008 : 		 Новости от IN VAIN

30 янв 2008 : 		 IN VAIN заняты написанием новых песен
| - |

|||| сегодня

Новая песня IN VAIN



zoom
Season of Unrest, новая песня IN VAIN, доступна для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 115

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом