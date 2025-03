сегодня



Умер вокалист IN VAIN



Вокалист IN VAIN, Синдре Недланд, к сожалению, скончался 2 марта после обострения рака. Он умер в возрасте 40 лет, и у него остались партнерша и двое детей:



«С разбитыми сердцами мы сообщаем о кончине нашего брата по музыке, Синдре Недланда. На протяжении более двух десятилетий голос Синдре был сердцем и душой In Vain. После того, как в прошлом году он сообщил нам о своем диагнозе «рак», мы знали, что его здоровье ухудшилось, но мы все еще не можем поверить, что пишем эти слова.



Когда мы с Андреасом основали In Vain в 2003 году, мы быстро решили, что нам нужен чистый вокал, чтобы дополнить экстремальные вокальные партии. И сразу же подумали о Синдре. Он был тем веселым парнем, с которым мы время от времени общались, всегда готовым выпить пива и вдоволь повеселиться. Когда он впервые пришел в студию, никто из нас и представить себе не мог, что это станет началом музыкального путешествия длиной более чем в 20 лет».



«Голос Синдре был уникален - он обладал неземным, почти небесным качеством, которое стало одной из наших визитных карточек. Когда вы слышали его голос, его сразу же узнавали, и, по нашему мнению, он был одним из лучших и наиболее характерных в металле».



То, что начиналось как пение, игра на клавишах и бэк-вокал, развивалось с годами. Во время подготовки альбома Ænigma он открыл свой мощный гроул, продемонстрировав еще одно измерение своего голоса. Со временем Синдре естественным образом превратился в нашу главную фигуру, командуя сценой с эффектом присутствия, который соответствовал его экстраординарным вокальным способностям. Синдре никогда не боялся бросать себе вызов и выходить из зоны комфорта. Для его вокала не существовало границ, или, по крайней мере, для того, что он готов был попробовать.



Синдре обладал сильной музыкальной интуицией - когда он говорил, что что-то получится, это неизменно происходило. Он обладал не только невероятным голосом, но и острым музыкальным слухом, и всегда можно было смело доверять его мнению.



Все, кто знал Синдре, помнят его позитивную энергию и хорошее настроение. Он всегда приносил радость в репетиционный зал, на гастроли и во время выступлений. После концерта он особенно любил петь старые хиты 90-х, наслаждаясь пивом или двумя.



В прошлом году мы получили ужасающую новость о том, что рак вернулся. Синдре уже боролся с этим заболеванием, изложив свои переживания в глубоко личной лирике песни «Season Of Unrest» на нашем последнем альбоме Solemn. Он победил в той первой битве, и мы все верили, что он победит снова. К сожалению, этому не суждено было случиться.



Его последнее выступление с нами состоялось на фестивале Karmøygeddon в мае прошлого года. Он был на высоте, продемонстрировав шоу, которое мы будем лелеять вечно. Оглядываясь назад, мы благодарны за это последнее воспоминание о совместном выступлении на одной сцене.



Мы чувствуем огромную удачу и гордость за то, что разделили более 20 лет музыки, дружбы и жизни с таким исключительным человеком и талантом. И прежде всего Синдре был по-настоящему хорошим человеком - это подтвердит каждый, кто его знал.



У Синдре осталась жена Тине и двое детей. В этот невероятно тяжелый период наши мысли и души с ними.



Прощай, Синдре. Спасибо тебе за музыку, воспоминания и дружбу. Тебя будет очень не хватать. Возможно, твоего голоса больше нет с нами, но твое наследие будет продолжать звучать в нашей музыке».







