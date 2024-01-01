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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 41
*David встретил Sarah 33
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 24
*Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое в... 19
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In Vain

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19 янв 2024 : 		 Новая песня IN VAIN

12 дек 2023 : 		 Новая песня IN VAIN

23 янв 2018 : 		 Вокалист TRIVIUM в новой песне IN VAIN

18 дек 2017 : 		 Видеотизер к новому альбому IN VAIN

1 дек 2017 : 		 Новое лирик-видео IN VAIN

20 фев 2013 : 		 Семплы новых песен IN VAIN

12 фев 2013 : 		 Новая песня IN VAIN

8 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома IN VAIN

23 янв 2013 : 		 Новый альбом IN VAIN выйдет в марте

12 июн 2012 : 		 Новое видео IN VAIN

19 янв 2010 : 		 Новое видео IN VAIN

22 дек 2009 : 		 Два новых трека от IN VAIN

19 окт 2009 : 		 IN VAIN закончили мастеринг

16 июн 2009 : 		 Выход нового альбома IN VAIN перенесён на 2010 год

21 май 2009 : 		 Выход нового альбома IN VAIN перенесен на сентябрь

6 янв 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IN VAIN

6 дек 2008 : 		 Новый диск IN VAIN будет содержать закулисные съёмки

17 сен 2008 : 		 Новости от IN VAIN

30 янв 2008 : 		 IN VAIN заняты написанием новых песен
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|||| сегодня

Новая песня IN VAIN



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At the Going Down of the Sun, новая песня IN VAIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Solemn”, релиз которого запланирован на этот год.




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