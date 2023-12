сегодня



RON 'BUMBLEFOOT' THAL, DEREK SHERINIAN и DINO JELUSICK в WHOM GODS DESTROY



Группа WHOM GODS DESTROY, в состав которой входят Derek Sherinian (DREAM THEATER, SONS OF APOLLO, BLACK COUNTRY COMMUNION), Ron "Bumblefoot" Thal (GUNS N' ROSES, SONS OF APOLLO), Dino Jelusick (WHITESNAKE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), Yas Nomura и Bruno Valverde, заключили контракт с InsideOut Music. Релиз дебютного альбома, получившего название "Insanium", намечен на март. Премьера первого видео — на январь.







