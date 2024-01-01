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Новая песня WHOM GODS DESTROY
"In The Name Of War", новая песня группы WHOM GODS DESTROY, в состав которой входят Derek Sherinian (DREAM THEATER, SONS OF APOLLO, BLACK COUNTRY COMMUNION), Ron "Bumblefoot" Thal (GUNS N' ROSES, SONS OF APOLLO), Dino Jelusick (WHITESNAKE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), Yas Nomura и Bruno Valverde, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Insanium", выход которого запланирован на 15 марта на InsideOut Music:
01. In The Name Of War (06:38)
02. Over Again (05:01)
03. The Decision (07:08)
04. Crawl (06:36)
05. Find My Way Back (05:46)
06. Crucifier (04:43)
07. Keeper Of The Gate (04:54)
08. Hypernova 158 (03:24)
09. Insanium (08:37)
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