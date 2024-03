сегодня



Видео с текстом от WHOM GODS DESTROY



“The Decision”, официальное видео с текстом от группы WHOM GODS DESTROY, в состав которой входят Derek Sherinian (DREAM THEATER, SONS OF APOLLO, BLACK COUNTRY COMMUNION), Ron "Bumblefoot" Thal (GUNS N' ROSES, SONS OF APOLLO), Dino Jelusick (WHITESNAKE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), Yas Nomura и Bruno Valverde, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Insanium", выход которого состоялся 15 марта на InsideOut Music.



Трек-лист:



01. In The Name Of War (06:38)

02. Over Again (05:01)

03. The Decision (07:08)

04. Crawl (06:36)

05. Find My Way Back (05:46)

06. Crucifier (04:43)

07. Keeper Of The Gate (04:54)

08. Hypernova 158 (03:24)

09. Insanium (08:37)







