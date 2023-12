сегодня



Новый релиз THE ALLMAN BROTHERS BAND выйдет зимой



12 января на Allman Brothers Band Recording Company состоится выпуск нового концертного релиза THE ALLMAN BROTHERS BAND, запись которого состоялась седьмого апреля 1972 года в Manley Field House, Syracuse University:



Disc One:

Introduction

"Statesboro Blues"

"Done Somebody Wrong"

"Ain’t Wastin’ Time No More"

"One Way Out"

"Stormy Monday"

"You Don't Love Me"





Disc Two:

"In Memory Of Elizabeth Reed"

"Midnight Rider"

"Whipping Post"

"Syracuse Jam"

"Hot ‘Lanta"







+1 -0



просмотров: 89