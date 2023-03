сегодня



Специальный релиз THE ALLMAN BROTHERS BAND



THE ALLMAN BROTHERS BAND отметят день музыкального магазина выпуском виниловой версии концертного релиза "Syria Mosque: Pittsburgh, PA January 17, 1971", доступного в цифровом варианте и на CD с октября 2022 года:



Side 1 (12 mins):





Introduction

"Statesboro Blues"

"Trouble No More"

"Don’t Keep Me Wonderin’"





Side 2 (18 mins):





"In Memory Of Elizabeth Reed"

"Midnight Rider"





Side 3 (15 mins):





"You Don’t Love Me"





Side 4 (20 mins):





"Whipping Post"







+0 -0



просмотров: 115