Концертный релиз THE ALLMAN BROTHERS BAND выйдет весной



THE ALLMAN BROTHERS BAND двадцать шестого марта выпустят концертную запись "Down In Texas '71", которая была сделана 28 сентября 1971 года в Austin Municipal Auditorium, Остин, Техас.



Трек-лист:



"Statesboro Blues"

"Trouble No More"

"Don't Keep Me Wonderin'"

"Done Somebody Wrong"

"One Way Out"

"In Memory Of Elizabeth Reed"

"Stormy Monday"

"You Don't Love Me"

"Hot 'Lanta"

"Berry Oakley and Duane Allman 06/06/71 Houston, TX interview"







