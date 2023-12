Новая песня CHAPEL OF DISEASE

сегодня



“Shallow Nights”, новая песня группы CHAPEL OF DISEASE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Echoes Of Light , выход которого запланирован на девятое февраля на Van Records:



“Echoes Of Light”

“A Death Though No Loss”

“Shallow Nights”

“Selenophile”

“Gold / Dust”

“An Ode To The Conqueror” http://www.chapel-of-disease.jimdo.com







