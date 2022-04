сегодня



CHAPEL OF DISEASE расстались с басистом



CHAPEL OF DISEASE сообщили о том, что расстались с основателем — Christian'ом "C. K." Krieger'ом.



«Мы вынуждены объявить, что наш друг и басист С. К. больше не является частью CHAPEL OF DISEASE.



Поскольку мы никогда не были группой, которая стремится к помпезным заявлениям в социальных сетях, в данном случае можно сказать коротко: иногда жизнь приходит и меняет то, что происходит само по себе. За этим нет никакой драмы или вражды, а скорее лишь наши самые большие надежды и уважение к нему и к тому, что его ждёт. И так как эта странная конструкция, которую мы называем группой, никогда не была просто четырьмя людьми, играющими музыку вместе, а скорее четырьмя очень связанными между собой личностями, мы не будем искать нового басиста, но будем ценить то, чего мы достигли вместе. Однако группа продолжит своё существование».







