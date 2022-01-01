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Chapel of Disease

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CHAPEL OF DISEASE расстались с басистом



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CHAPEL OF DISEASE сообщили о том, что расстались с основателем — Christian'ом "C. K." Krieger'ом.

«Мы вынуждены объявить, что наш друг и басист С. К. больше не является частью CHAPEL OF DISEASE.

Поскольку мы никогда не были группой, которая стремится к помпезным заявлениям в социальных сетях, в данном случае можно сказать коротко: иногда жизнь приходит и меняет то, что происходит само по себе. За этим нет никакой драмы или вражды, а скорее лишь наши самые большие надежды и уважение к нему и к тому, что его ждёт. И так как эта странная конструкция, которую мы называем группой, никогда не была просто четырьмя людьми, играющими музыку вместе, а скорее четырьмя очень связанными между собой личностями, мы не будем искать нового басиста, но будем ценить то, чего мы достигли вместе. Однако группа продолжит своё существование».

Germany's CHAPEL OF DISEASE Part Ways With Founding Bassist CHRISTIAN




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