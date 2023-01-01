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Перемены в CHAPEL OF DISEASE



Laurent Teubl, вокалист CHAPEL OF DISEASE, опубликовал следующее сообщение:



«С большим сожалением мы вынуждены сообщить вам, что после 15 лет совместной жизни мы решили расстаться. Хотя группа будет существовать и продолжать свою деятельность в новом составе, это, безусловно, конец значительной главы для всех нас.



Хотя мы предпочли бы оставить причины этого решения только между нами тремя, мы должны поблагодарить многих из вас за то, что поддерживали нас до этого момента. Мы вспоминаем это время с большим количеством положительных эмоций, и хотя мы приняли решение разделить это созвездие, каждый из нас ясно дал понять, что, поскольку мы достигли всего вместе, группа должна быть сохранена, и что наши дружеские отношения между собой имеют большее значение, чем что-либо еще. Что в конечном итоге и привело к принятому нами решению. Поэтому мы благодарны за многие возможности, которые нам предоставили разные люди, и за многие добрые слова и пожелания, которые многие из вас высказали в наш адрес, но еще больше мы благодарны за то время, пот и слезы, которые все мы вложили в эту группу, и за то, что мы, как группа людей, сумели из этого вырастить. Это то, что никто не сможет отнять у нас, и то, что мы всегда будем нести по жизни. Поэтому я хотел бы поблагодарить David и Ced за все, что было и что будет. Я могу сказать только за себя, что я дорожу всем самым тщательным образом.



Я бы хотел, чтобы оставшиеся концерты в марте мы отыграли вместе. Однако это оказалось невозможным. Мы приносим извинения всем, кто с нетерпением ждал нашей встречи, и особенно просим прощения у организаторов этих мероприятий.



Когда настанет момент, вы еще услышите о нас».







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