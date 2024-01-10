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Grave

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10 янв 2024 : 		 GRAVE всё?

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5 авг 2015 : 		 Новый альбом GRAVE выйдет в октябре

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10 окт 2012 : 		 Видео с выступления GRAVE ("head cam")

25 авг 2012 : 		 Новый альбом GRAVE доступен для прослушивания

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7 июн 2012 : 		 Дата выхода нового альбома GRAVE

24 май 2012 : 		 GRAVE завершили мастеринг

14 янв 2012 : 		 Лидер GRAVE о новом материале

12 янв 2012 : 		 GRAVE начали запись

30 ноя 2011 : 		 Рабочее название нового альбома GRAVE
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|||| 10 янв 2024

GRAVE всё?



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Лидер GRAVE Ola Lindgren на днях опубликовал следующее сообщение:

«Последние месяцы в лагере GRAVE были весьма напряженными. Два наших давних участника Mika Lagrén и Tobias Cristiansson перешли на другую сторону и больше не работают в группе. Между нами нет никаких проблем, и мы желаем им удачи в их будущих начинаниях. Тем не менее, это создает огромную нагрузку на группу, и трудно понять, что ждет нас в будущем, и есть ли вообще будущее. На данный момент нельзя быть уверенным ни в чем, и ничто не воспринимается как должное.

Было принято решение прекратить все концертные мероприятия на 2024 год, поскольку у группы действительно нет никакого состава, что делает невозможной необходимую подготовку.

Основное внимание в этом году будет направлено на реструктуризацию группы, если это возможно, и, надеюсь, написание/запись и выпуск долгожданного нового студийного альбома».

Tobias: «Я хочу сообщить всем, что я покинул GRAVE. После долгих размышлений я решил, что для меня будет лучше уйти.

Я хочу поблагодарить группу и людей, с которыми мы работали все эти годы. Однако я продолжу играть с NECROPHOBIC, DARKENED, IN APHELION и в качестве сессионного музыканта в других проектах. Я люблю играть и люблю выступать на сцене, это самое приятное, что есть в моей жизни, и я никогда не хочу отказываться от этого и хочу делать это как можно чаще.

Я присоединился к GRAVE в 2010 году, и вот уже 13 лет это часть моей жизни. За эти годы мне посчастливилось познакомиться со многими фантастическими людьми, и благодаря GRAVE я побывал в таких местах по всему миру, которые никогда бы не увидел, если бы не GRAVE, за что я бесконечно благодарен.

Я хочу выразить глубочайшую признательность каждому, кто купил билеты на сотни концертов, которые мы провели за эти годы. Я надеюсь увидеть вас всех в будущем!»






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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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10 янв 2024
x
xRReth
Да пора уже уходить. Ну не получается, не мучайте труп
Like!1
10 янв 2024
olly71
Да ни хера они не развалятся . Они сто лет имеют стабильный контракт с жирным метал лейблом. Какая никакая известность тоже есть . ну да 9 лет ничего не выпускали . соберут новый состав и запишут альбом и рубить бабло на гастролях.
10 янв 2024
x
xRReth
olly71, century Media настолько похуй, что они даже не обратили внимание на левачок в Мск в 2018 году, вот и всё, что нужно знать о контрактах
10 янв 2024
olly71
xRReth, ну сейчас лейблы как бы не про концерты а про диски . И century Media вряд ли плевать на группу . было бы плевать разорвали бы контракт и выставили бы голодранцев на мороз но нет 9 лет ждут когда они запишут новый альбом - значит верят в них. А имея потдержку столь крупного лейбла глупо херить контору из за того что ушло два наёмника. Безработных музыкантов в той Швеции море.
10 янв 2024
O
Old Nothing
Не жалко, если распадутся. Сильных альбомов у них мало.
Like!2
10 янв 2024
rassol
Old Nothing, конкретно один. Дебютник.
10 янв 2024
x
xRReth
Old Nothing, 94 и 96 у них занятные

просмотров: 996

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