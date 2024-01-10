10 янв 2024



GRAVE всё?



Лидер GRAVE Ola Lindgren на днях опубликовал следующее сообщение:



«Последние месяцы в лагере GRAVE были весьма напряженными. Два наших давних участника Mika Lagrén и Tobias Cristiansson перешли на другую сторону и больше не работают в группе. Между нами нет никаких проблем, и мы желаем им удачи в их будущих начинаниях. Тем не менее, это создает огромную нагрузку на группу, и трудно понять, что ждет нас в будущем, и есть ли вообще будущее. На данный момент нельзя быть уверенным ни в чем, и ничто не воспринимается как должное.



Было принято решение прекратить все концертные мероприятия на 2024 год, поскольку у группы действительно нет никакого состава, что делает невозможной необходимую подготовку.



Основное внимание в этом году будет направлено на реструктуризацию группы, если это возможно, и, надеюсь, написание/запись и выпуск долгожданного нового студийного альбома».



Tobias: «Я хочу сообщить всем, что я покинул GRAVE. После долгих размышлений я решил, что для меня будет лучше уйти.



Я хочу поблагодарить группу и людей, с которыми мы работали все эти годы. Однако я продолжу играть с NECROPHOBIC, DARKENED, IN APHELION и в качестве сессионного музыканта в других проектах. Я люблю играть и люблю выступать на сцене, это самое приятное, что есть в моей жизни, и я никогда не хочу отказываться от этого и хочу делать это как можно чаще.



Я присоединился к GRAVE в 2010 году, и вот уже 13 лет это часть моей жизни. За эти годы мне посчастливилось познакомиться со многими фантастическими людьми, и благодаря GRAVE я побывал в таких местах по всему миру, которые никогда бы не увидел, если бы не GRAVE, за что я бесконечно благодарен.



Я хочу выразить глубочайшую признательность каждому, кто купил билеты на сотни концертов, которые мы провели за эти годы. Я надеюсь увидеть вас всех в будущем!»











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