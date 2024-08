сегодня



Оригинальный состав GRAVE 1991 года — Ola Lindgren (guitar, vocals),Jörgen Sandström (vocals, guitar),Jens "Jensa" Paulsson (drums) и Jonas Torndal (bass) — даст ряд выступлений в 2025 году с материалом из трех альбомов: 1991's "Into The Grave", 1992 "You'll Never See..." и 1994's "Soulless".







Swedish band circa 1992







GRAVESwedish band circa 1992 #DeathMetal #OldSchool #Sweden #90s pic.twitter.com/NZWx0J8EQu





