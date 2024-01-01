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GRAVE'91 не собираются записывать новую музыку



Ola Lindgren опубликовал следующее сообщение:



«Большое спасибо всем, кто прокомментировал объявление на прошлой неделе и кто так же, как и мы, взволнован этим событием. Давайте внесем некоторую ясность в то, что это за «воссоединение.



В начале этого года ко мне обратились остальные 3 участника группы с просьбой о встрече. В результате мы решили провести пару репетиций, чтобы понять, способны ли мы на это, и, конечно же, понравится ли нам снова играть вместе.



Я бы сказал, что совместная игра после стольких десятилетий превзошла все ожидания, поэтому мы решили попробовать организовать несколько концертов, и вот мы готовы.



Изначально это план фестивальных выступлений в течение 2025 года. На данный момент нет никаких планов по гастролям или записи нового материала с этим составом, но кто знает, к чему это может нас привести...



GRAVE, распавшиеся в прошлом году, не мертвы и не похоронены, они просто законсервированы».



Tomas [Lagrén, барабаны] однозначно не уволен из группы, и это будет его решение, захочет ли он участвовать в будущих начинаниях GRAVE, когда придет время».











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