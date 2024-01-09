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Trymr

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|||| 9 янв 2024

Барабанщик EMPEROR основал TRYMR



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Барабанщик EMPEROR Kai Johnny Mosaker, профессионально известный под псевдонимом Trym Torson или просто Trym, опубликовал следующее сообщение:

«Новый год, новые возможности.

Я всю жизнь был большим поклонником кино, а также тем и саундтреков к фильмам.

Последние годы я был занят с EMPEROR, но также работал над своим первым сольным проектом.

Он не будет иметь ничего общего с тем, что я делал раньше, а станет совершенно новой главой моего музыкального пути.

Моя страсть к саундтрекам и кинематографическим звуковым ландшафтам - вот чем будет являться мой новый проект.

Его название будет TRYMR, но произноситься оно будет на древненорвежском языке (thrymr — повелитель среди великанов).

Первый проект будет рассказывать о старой деревне, которой угрожают бродячие варлорды.

Сейчас я работаю над следующими композициями: Landsbyen (деревня), Trusselen (угроза), Slaget (битва), Gravferd (похороны), Sorgen (печаль), Minner (воспоминания), Vandring (путешествие), Håpet (надежда)».

Композиция Trusselen доступна для прослушивания ниже.




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9 янв 2024
gravitgroove
Забавно, "Повелитель великанов" с ростом около 170 см.
9 янв 2024
x
xRReth
gravitgroove, йотуны не обязаны быть великанами в привычном смысле слова. Так что закон он тут не нарушил
Like!1
9 янв 2024
V
VAMPCUT
Вот, кстати, люто плюсую. Вспомните ту же Вардруну в "Викингах". Метал как жанр давно себя изжил. А подобный новаторский подход мог бы дать свои плоды. Надеюсь, Трюм, не погрязнет в уже существующих стандартах, и запишет что-то в корне отличающееся от тех же Викингов или Властелина Колец.
Пока же это - банальный дарк-эмбиент (который имхо тоже давно не актуален) и очередной альбом в подобном ключе просто затеряется. Надеюсь, Трюм это понимает.

просмотров: 681

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