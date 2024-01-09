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9 янв 2024
Барабанщик EMPEROR основал TRYMR
Барабанщик EMPEROR Kai Johnny Mosaker, профессионально известный под псевдонимом Trym Torson или просто Trym, опубликовал следующее сообщение:
«Новый год, новые возможности.
Я всю жизнь был большим поклонником кино, а также тем и саундтреков к фильмам.
Последние годы я был занят с EMPEROR, но также работал над своим первым сольным проектом.
Он не будет иметь ничего общего с тем, что я делал раньше, а станет совершенно новой главой моего музыкального пути.
Моя страсть к саундтрекам и кинематографическим звуковым ландшафтам - вот чем будет являться мой новый проект.
Его название будет TRYMR, но произноситься оно будет на древненорвежском языке (thrymr — повелитель среди великанов).
Первый проект будет рассказывать о старой деревне, которой угрожают бродячие варлорды.
Сейчас я работаю над следующими композициями: Landsbyen (деревня), Trusselen (угроза), Slaget (битва), Gravferd (похороны), Sorgen (печаль), Minner (воспоминания), Vandring (путешествие), Håpet (надежда)».
Композиция Trusselen доступна для прослушивания ниже.
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Пока же это - банальный дарк-эмбиент (который имхо тоже давно не актуален) и очередной альбом в подобном ключе просто затеряется. Надеюсь, Трюм это понимает.