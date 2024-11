сегодня



Выходит дебют TRYMR



Darkness Shall Rise Productions объявили о выпуске на кассете, CD и виниле дебютного альбома TRYMR Saga Of the North:



“Landsbyen”

“Trusselen”

“Slaget”

“Gravferd”

“Sorgen”

“Minner”

“Vandringen”

“Hapet”















