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Новая песня TRYMR
Барабанщик EMPEROR Kai Johnny Mosaker, профессионально известный под псевдонимом Trym Torson или просто Trym, опубликовал следующее сообщение:
«Новая неделя, новый трек.
Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто поддержал мой маленький сайд-проект, и особенно тех, кто купил трек на Bandcamp, вы круты!
В то время как первый трек был очень эмбиентным и основанным на звуковых эффектах, теперь я пошел в противоположном направлении со следующим треком, который называется "Vandring" (The Journey)»
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