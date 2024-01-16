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Новая песня TRYMR



Барабанщик EMPEROR Kai Johnny Mosaker, профессионально известный под псевдонимом Trym Torson или просто Trym, опубликовал следующее сообщение:



«Новая неделя, новый трек.



Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто поддержал мой маленький сайд-проект, и особенно тех, кто купил трек на Bandcamp, вы круты!



В то время как первый трек был очень эмбиентным и основанным на звуковых эффектах, теперь я пошел в противоположном направлении со следующим треком, который называется "Vandring" (The Journey)»

<a href="https://trymr.bandcamp.com/track/vandring-the-journey">Vandring (the Journey) by Гћrymr</a> <a href="https://trymr.bandcamp.com/track/trusselen-the-threat">Trusselen ( The Threat ) by Trymr</a>





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