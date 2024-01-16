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Trymr

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Новая песня TRYMR



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Барабанщик EMPEROR Kai Johnny Mosaker, профессионально известный под псевдонимом Trym Torson или просто Trym, опубликовал следующее сообщение:

«Новая неделя, новый трек.

Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто поддержал мой маленький сайд-проект, и особенно тех, кто купил трек на Bandcamp, вы круты!

В то время как первый трек был очень эмбиентным и основанным на звуковых эффектах, теперь я пошел в противоположном направлении со следующим треком, который называется "Vandring" (The Journey)»




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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16 янв 2024
gravitgroove
Думал, интереснее будет, а тут все довольно традиционно для саундтрэка
Like!1
16 янв 2024
Орион
Я бы купил весь альбом проекта Trymr, если бы он переплюнул саундтрек к Скайриму.
Like!1
16 янв 2024
gravitgroove
Орион, в "скайриме" хороший саундтрек. Но я как-то все равно вместо него порой велючал первые три альбома Mortiis и микс из альбомов Aghast и Wongraven
Like!1
16 янв 2024
Орион
gravitgroove, всё равно не то.
16 янв 2024
R
Reflection
Мне понравился трек. От данного проекта нет каких-то огромных ожиданий(с чего бы 50летнему барабанщику экстрим-метал групп совершать прорывы в жанре?). Тут скорее вопрос: создаст ли эта музыка какие-то образы в сознании, вызовет ли какие-то эмоции?
16 янв 2024
Орион
Reflection, ничего страшного, нужно стараться, даже в 50, даже в 60, даже в 160 лет. Тем более профессиональный музыкант явно не позиционирует свои саундтреки, как поделки. Значит есть пространство для развития. Хотя у него вряд ли получится тоже самое, что у Джереми Соула, но почему бы не попытаться использовать элементы "теории музыки Джереми Соула". Это моё мнение.

просмотров: 381

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