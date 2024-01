сегодня



Возвращение THE KOVENANT



Sarah Jezebel Deva опубликовала следующее сообщение:



«Nagash, Steiner, Я, Astennu и Hellhammer официально воссоединятся в составе THE KOVENANT. К сожалению, Blackheart будет отсутствовать, надеюсь, недолго; однако на всех концертах его заменит Knut из Arcturus. К счастью для THE KOVENANT, на нашей стороне потрясающая компания Photograve Management. Мы постарели, стали уродливее, но зато стали более профессиональными, чем раньше! За будущее, которое нас ждет!»







