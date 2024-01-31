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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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The Kovenant

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|||| сегодня

Возвращение THE KOVENANT



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Sarah Jezebel Deva опубликовала следующее сообщение:

«Nagash, Steiner, Я, Astennu и Hellhammer официально воссоединятся в составе THE KOVENANT. К сожалению, Blackheart будет отсутствовать, надеюсь, недолго; однако на всех концертах его заменит Knut из Arcturus. К счастью для THE KOVENANT, на нашей стороне потрясающая компания Photograve Management. Мы постарели, стали уродливее, но зато стали более профессиональными, чем раньше! За будущее, которое нас ждет!»

THE KOVENANT Featuring Former DIMMU BORGIR And CRADLE OF FILTH Members Officially Reunite; New Music In The Works - "Older, Uglier, But More Professional Than Ever"




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КомментарииСкрыть/показать 15 )

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31 янв 2024
rassol
Блядь. Нет, не так. БЛЯДЬ!!!!!!
Like!2
31 янв 2024
x
xRReth
ДА НУ УЖ НАХУЙ
ДОШУТИЛИСЬ
...
Лишь бы A.G. нафталиновым говном не оказалась
Like!1
31 янв 2024
R
RoniN
xRReth, согласен на нафталиновое гавно в духе аниматроника
Like!1
31 янв 2024
rassol
xRReth, нагаш читает Дарксайд?
31 янв 2024
x
xRReth
rassol, видимо да. Новости про Винтерсан особенно
31 янв 2024
ElectricRetard
У меня настолько вытянулось лицо сейчас, что чуть подбородком пол не черканул.
Like!2
31 янв 2024
N
Nepalcev
Вот, говорил же, МАСШТАБ!!!)))
31 янв 2024
E
Empty1536
О, вспомним молодость былую)))
31 янв 2024
A
ASombre76
Еще и Astennu из небытия вылез :) А вообще, состав Нексуса (ну кроме Блэкхарта), интересно какой они курс возьмут? Хотя мне пофиг на стиль, главное, что б слушать было интересно, как ВСЕ их прошлые работы.
31 янв 2024
x
xRReth
ASombre76, на концертах увидим, куда их понесёт.
Вот все ёбнутся, если они реально вернутся в Нексус
31 янв 2024
rassol
ASombre76, астенну, вроде как, даже свой древний проект Lord Kaoz реанимировал. Обещал в этом году епиху выкатить. Теперь уже не знаю.
31 янв 2024
A
ASombre76
rassol, lord Kaoz как то в свое время мне не зашел, а вот Carpe Tenebrum мне показался даже ничего. Но пусть уж лучше силы на Ковенант бросит.
31 янв 2024
rassol
ASombre76, в Carpe Tenebrum уж очень он откровенно копировал Morbid Angel. Lord Kaoz вообще не помню.
31 янв 2024
Soror
А кто на фотографии Нагаш?
31 янв 2024
x
xRReth
Soror, мне больше интересно, кто на фотографии Дива
наебал сперва. если судить по старым фоткам, то слева направо Astennu-Hellhammer-Steiner-Nagash

просмотров: 1204

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