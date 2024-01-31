Возвращение THE KOVENANT

Sarah Jezebel Deva опубликовала следующее сообщение:
«Nagash, Steiner, Я, Astennu и Hellhammer официально воссоединятся в составе THE KOVENANT. К сожалению, Blackheart будет отсутствовать, надеюсь, недолго; однако на всех концертах его заменит Knut из Arcturus. К счастью для THE KOVENANT, на нашей стороне потрясающая компания Photograve Management. Мы постарели, стали уродливее, но зато стали более профессиональными, чем раньше! За будущее, которое нас ждет!»
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Лишь бы A.G. нафталиновым говном не оказалась
Вот все ёбнутся, если они реально вернутся в Нексус
наебал сперва. если судить по старым фоткам, то слева направо Astennu-Hellhammer-Steiner-Nagash