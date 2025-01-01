Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 87
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 37
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
*GUNS N' ROSES нашли барабанщика 15
*GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со ... 15
*GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 87
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 37
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
[= ||| все новости группы



*

The Kovenant

*
| - |

|||| сегодня

THE KOVENANT работают над новым материалом



zoom
Участники THE KOVENANT, Stian "Nagash" Arnesen и Sarah Jezebel Deva, в интервью Metal Hammer рассказали о том, почему они решились на реюнион:

«С годами мы потеряли связь друг с другом, потому что были заняты другими группами. У Hellhammer есть MAYHEM, а кто-то из остальных ребят [участвовал в] других [проектах], таких как ARCTURUS и DIMMU BORGIR. Sarah была вовлечена в другие проекты, такие как THERION, CRADLE OF FILTH и другие. Но с годами мы понемногу отдалялись друг от друга, однако все случилось совершенно случайно, когда мы снова начали общаться между собой, и тогда мы очень легко сошлись. Всё произошло очень быстро, когда мы вдруг подумали: «А что, если нам, б$$$ь, снова объединиться и начать играть?». И все без раздумий сказали «да». Так что мы быстро начали думать, например. «Б$$$ь, как бы нам это все организовать?» И мы нашли отличного менеджера — Håkon Grav, он также занимается EMPEROR и раньше работал в журнале Scream, так что я знаю его ещё по Норвегии. Нам удалось уговорить его взять нас с собой, и дальше все пошло очень быстро. Мы встретились, провели несколько быстрых репетиций, и казалось, что мы никогда не переставали работать. Это было что-то вроде «Мы играли в прошлом месяце?» и тому подобное. Это была естественная химия между всеми нами. Так что было очень приятно играть вместе».

Sarah: «Все случилось очень быстро. Мы постоянно созваниваемся, переписываемся, общаемся, и ты думаешь: «О, сколько же времени должно пройти, чтобы все это сложилось». А потом внезапно появляется Håkon, и неожиданно маячит первый концерт, и ты думаешь: «Вау, это было очень быстро». У вас не было времени на раздумья. Если вы думали об отказе, это было сложно, потому что ваши авиабилеты были забронированы. Все было очень, очень быстро. Типа: "Ну, в общем, Sarah, ты можешь это сделать? А вот это?". А я, типа, «О, я должна сказать »да« сейчас, потому что я сказала „да“ всем остальным». И это было так невероятно быстро, пока не было оговорено первое шоу, затем появлялись все новые и новые концерты, и вот, наконец, "Ну, вот и все. Это случилось". Все произошло буквально за несколько месяцев».

Далее Nagash рассказал о музыкальном направлении нового материала THE KOVENANT, сказав:

«Новый материал, над которым мы работаем, не будет очередным »Nexus". Он будет похож, потому что это та же группа людей, но новая музыка - это сочетание всех альбомов. Но она будет более металлической, более экстремальной. Она будет немного отброшена назад во времени по сравнению с «SETI» и „Animatronic“, но в ней будут все те же элементы, но плюс новые, потому что мы все развились как люди".

Рассказывая о том, на какой стадии находится процесс написания песен THE KOVENANT в данный момент, он добавил:

«У нас уже есть много демо-записей. Так что в ближайшие несколько месяцев мы соберемся вместе и запишем, возможно, две или три песни, что-то вроде этого, которые мы планируем выпустить раньше, чтобы люди узнали, что мы на самом деле вернулись, а не просто ждали нового альбома. И я думаю, что было бы несправедливо оказывать такое давление на всех участников группы, потому что многие люди, услышав, что состав «Nexus» снова вместе, думают, что это будет «Nexus Polaris Number Two», а это не так, но это будет похоже, как я уже сказал. Поэтому я полагаю, что если мы выпустим одну, две, три новые песни до выхода настоящего альбома, это поможет нам быть проще, нам будет легче создавать материал, и мы не будем чувствовать себя так: «Хорошо, люди хотят »Nexus Two«, поэтому мы должны сделать »Nexus Two«». Но у нас уже подготовлено много демоматериалов. У меня даже есть кое-что на телефоне, новое. Некоторые из композиций похожи на «Nexus Polaris», некоторые звучат совершенно по-новому, в некоторых есть намеки на „SETI“ и «Animatronic», на первый альбом, но, конечно, он будет более экстремальным, он будет более металлическим. Он будет экспериментальным, но более мрачным и металлическим».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 160

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом