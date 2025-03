сегодня



THE KOVENANT работают над новым материалом



Участники THE KOVENANT, Stian "Nagash" Arnesen и Sarah Jezebel Deva, в интервью Metal Hammer рассказали о том, почему они решились на реюнион:



«С годами мы потеряли связь друг с другом, потому что были заняты другими группами. У Hellhammer есть MAYHEM, а кто-то из остальных ребят [участвовал в] других [проектах], таких как ARCTURUS и DIMMU BORGIR. Sarah была вовлечена в другие проекты, такие как THERION, CRADLE OF FILTH и другие. Но с годами мы понемногу отдалялись друг от друга, однако все случилось совершенно случайно, когда мы снова начали общаться между собой, и тогда мы очень легко сошлись. Всё произошло очень быстро, когда мы вдруг подумали: «А что, если нам, б$$$ь, снова объединиться и начать играть?». И все без раздумий сказали «да». Так что мы быстро начали думать, например. «Б$$$ь, как бы нам это все организовать?» И мы нашли отличного менеджера — Håkon Grav, он также занимается EMPEROR и раньше работал в журнале Scream, так что я знаю его ещё по Норвегии. Нам удалось уговорить его взять нас с собой, и дальше все пошло очень быстро. Мы встретились, провели несколько быстрых репетиций, и казалось, что мы никогда не переставали работать. Это было что-то вроде «Мы играли в прошлом месяце?» и тому подобное. Это была естественная химия между всеми нами. Так что было очень приятно играть вместе».



Sarah: «Все случилось очень быстро. Мы постоянно созваниваемся, переписываемся, общаемся, и ты думаешь: «О, сколько же времени должно пройти, чтобы все это сложилось». А потом внезапно появляется Håkon, и неожиданно маячит первый концерт, и ты думаешь: «Вау, это было очень быстро». У вас не было времени на раздумья. Если вы думали об отказе, это было сложно, потому что ваши авиабилеты были забронированы. Все было очень, очень быстро. Типа: "Ну, в общем, Sarah, ты можешь это сделать? А вот это?". А я, типа, «О, я должна сказать »да« сейчас, потому что я сказала „да“ всем остальным». И это было так невероятно быстро, пока не было оговорено первое шоу, затем появлялись все новые и новые концерты, и вот, наконец, "Ну, вот и все. Это случилось". Все произошло буквально за несколько месяцев».



Далее Nagash рассказал о музыкальном направлении нового материала THE KOVENANT, сказав:



«Новый материал, над которым мы работаем, не будет очередным »Nexus". Он будет похож, потому что это та же группа людей, но новая музыка - это сочетание всех альбомов. Но она будет более металлической, более экстремальной. Она будет немного отброшена назад во времени по сравнению с «SETI» и „Animatronic“, но в ней будут все те же элементы, но плюс новые, потому что мы все развились как люди".



Рассказывая о том, на какой стадии находится процесс написания песен THE KOVENANT в данный момент, он добавил:



«У нас уже есть много демо-записей. Так что в ближайшие несколько месяцев мы соберемся вместе и запишем, возможно, две или три песни, что-то вроде этого, которые мы планируем выпустить раньше, чтобы люди узнали, что мы на самом деле вернулись, а не просто ждали нового альбома. И я думаю, что было бы несправедливо оказывать такое давление на всех участников группы, потому что многие люди, услышав, что состав «Nexus» снова вместе, думают, что это будет «Nexus Polaris Number Two», а это не так, но это будет похоже, как я уже сказал. Поэтому я полагаю, что если мы выпустим одну, две, три новые песни до выхода настоящего альбома, это поможет нам быть проще, нам будет легче создавать материал, и мы не будем чувствовать себя так: «Хорошо, люди хотят »Nexus Two«, поэтому мы должны сделать »Nexus Two«». Но у нас уже подготовлено много демоматериалов. У меня даже есть кое-что на телефоне, новое. Некоторые из композиций похожи на «Nexus Polaris», некоторые звучат совершенно по-новому, в некоторых есть намеки на „SETI“ и «Animatronic», на первый альбом, но, конечно, он будет более экстремальным, он будет более металлическим. Он будет экспериментальным, но более мрачным и металлическим».







