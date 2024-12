сегодня



SARAH JEZEBEL DEVA о выступлении с THE KOVENANT



SARAH JEZEBEL DEVA в недавнем интервью Scars And Guitars Podcast обсудила возвращение THE KOVENANT на сцену:



«У меня не было ни малейшего желания снова заниматься чем-то вживую. Мой сын на первом месте, семья на первом месте, и я боялась оказаться вдали от него и того, как он ко всему отнесется. Было много переживаний. У меня было много разговоров с ребятами, и когда все эти разговоры происходили (на протяжении многих лет), это была фантазия. Я очень, очень этого хотела, а потом, когда это начало сбываться, я обделалась. В беседе с (агентом по бронированию) Håkon (Grav) он сказал: «У тебя тоже есть жизнь. Ты не просто мама, ты еще и Sarah, ты заслуживаешь жизни». И я решила сделать это, и вот уже первое шоу (Eindhoven Metal Meeting 2024), в какой-то момент я задумалась по поводу отмены. Потом я поехала в Норвегию на репетиции — не забывайте, что мы очень давно не виделись, — и к концу этих репетиций я была полна сил. Всё прошло очень хорошо».







