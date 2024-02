все новости группы







1 фев 2024 : Новое видео ATTIC



Новое видео ATTIC



"Darkest Rites", новое видео группы ATTIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Return Of The Wichfinder, выходящего пятого апреля на Ván Records:



“The Covenant”

“Darkest Rites”

“Hailstorm And Tempest”

“The Thief’s Candle”

“Return Of The Witchfinder”

“Offerings To Baalberith”

“Azrael”

“Up In The Castle”

“The Baleful Baron”

“Synodus Horrenda”







