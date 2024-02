все новости группы







14 фев 2024 : Новая песня ATTIC

1 фев 2024 : Новое видео ATTIC



14 фев 2024



Новая песня ATTIC



"Return Of The Wichfinder", новая песня группы ATTIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Return Of The Wichfinder, выход которого запланирован на пятое апреля на Ván Records:



“The Covenant”

“Darkest Rites”

“Hailstorm And Tempest”

“The Thief’s Candle”

“Return Of The Witchfinder”

“Offerings To Baalberith”

“Azrael”

“Up In The Castle”

“The Baleful Baron”

“Synodus Horrenda”







