Новое видео ATTIC



Synodus Horrenda, новое видео группы ATTIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Return Of The Wichfinder, выходящего пятого апреля на Ván Records:



“The Covenant”

“Darkest Rites”

“Hailstorm And Tempest”

“The Thief’s Candle”

“Return Of The Witchfinder”

“Offerings To Baalberith”

“Azrael”

“Up In The Castle”

“The Baleful Baron”

“Synodus Horrenda”







