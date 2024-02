сегодня



Новый альбом NOCTURNA выйдет весной



NOCTURNA выпустят новую работу, получившую название Of Sorcery And Darkness, 19 апреля на Scarlet Records:



"Burn The Witch"

"Sapphire"

"Noctis Avem"

"Creatures Of Darkness"

"Midnight Sun"

"First Disobedience"

"Seven Sins"

"Through The Maze"

"Strangers"

"Last Day On Earth"







