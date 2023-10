17 окт 2023



Новое видео NOCTURNA



Blood of Heaven, новое видео NOCTURNA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Daughters Of The Night", выход которого состоялся 21 января на Scarlet Records.



Трек-лист:



SPECTRAL RUINS

NEW EVIL

DAUGHTERS OF THE NIGHT

THE SORROW PATH

SEA OF FIRE

BLOOD OF HEAVEN

IN THIS TRAGEDY

DARKEST DAYS

NOCTURNAL WHISPERS

THE TRICKSTER







