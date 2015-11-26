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Nocturna

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|||| 21 янв 2022

Новая песня NOCTURNA



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"Blood Of Heaven", новая песня NOCTURNA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Daughters Of The Night", выход которого намечен на 14 января на Scarlet Records.

Трек-лист:

SPECTRAL RUINS
NEW EVIL
DAUGHTERS OF THE NIGHT
THE SORROW PATH
SEA OF FIRE
BLOOD OF HEAVEN
IN THIS TRAGEDY
DARKEST DAYS
NOCTURNAL WHISPERS
THE TRICKSTER




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


21 янв 2022, 22:04		классно валят.


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