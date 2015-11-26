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21 янв 2022
Новая песня NOCTURNA
"Blood Of Heaven", новая песня NOCTURNA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Daughters Of The Night", выход которого намечен на 14 января на Scarlet Records.
Трек-лист:
SPECTRAL RUINS
NEW EVIL
DAUGHTERS OF THE NIGHT
THE SORROW PATH
SEA OF FIRE
BLOOD OF HEAVEN
IN THIS TRAGEDY
DARKEST DAYS
NOCTURNAL WHISPERS
THE TRICKSTER
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