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Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б...
58
Новая песня KERRY KING
50
Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить
44
Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig...
40
BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м...
39
все новости группы
Ancient Settlers
Международный
-
https://ancientsettlers.bandcamp.com/releases
Myspace:
https://www.instagram.com/ancientsettlers/
Facebook:
https://www.facebook.com/Ancient-Settlers-111866597383499/
9 фев 2024
:
Новый альбом ANCIENT SETTLERS выйдет весной
6 апр 2023
:
Новое видео ANCIENT SETTLERS
19 фев 2023
:
Новое видео ANCIENT SETTLERS
31 мар 2022
:
Новое видео ANCIENT SETTLERS
9 мар 2022
:
Новое видео ANCIENT SETTLERS
9 фев 2022
:
Новое видео ANCIENT SETTLERS
4 фев 2021
:
Новая песня ANCIENT SETTLERS
сегодня
Новый альбом ANCIENT SETTLERS выйдет весной
ANCIENT SETTLERS сообщили о заключении контракта с лейблом Scarlet Records на котором в мае этого года ожидается релиз нового альбома.
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Сообщений нет