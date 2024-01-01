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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 58
*Новая песня KERRY KING 50
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 40
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 39
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Ancient Settlers

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|||| сегодня

Новый альбом ANCIENT SETTLERS выйдет весной



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ANCIENT SETTLERS сообщили о заключении контракта с лейблом Scarlet Records на котором в мае этого года ожидается релиз нового альбома.

ANCIENT SETTLERS Sign With Scarlet Records; New Album Out In May




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