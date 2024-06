сегодня



ANCIENT SETTLERS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Oblivion's Legacy", которая взята из альбома "Oblivion's Legacy", выпущенного 17 мая на Scarlet Records:



“The Circle Of Misanthropy”

“Oblivion’s Legacy”

“Stardust Odyssey”

“Wounded Heart”

“Subversive”

“Coven Garden”

“The Mechanical Threats Paradox”

“The Last Battle In The Earth”

“Cosmic Farewell”

“Redemption”







