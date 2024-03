сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома ANCIENT SETTLERS



ANCIENT SETTLERS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Oblivion's Legacy, релиз которого намечен на 17 мая на Scarlet Records. За продюсирование, запись и сведение отвечал Fredrick Nordstrom из Studio Fredman; а за оформление — Jon Toussas (Suicidal Angels, Nightrage, W.E.B.):



“The Circle Of Misanthropy”

“Oblivion’s Legacy”

“Stardust Odyssey”

“Wounded Heart”

“Subversive”

“Coven Garden”

“The Mechanical Threats Paradox”

“The Last Battle In The Earth”

“Cosmic Farewell”

“Redemption”







