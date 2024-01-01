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Новая песня MISTER MISERY



"Hand of Death", новая песня группы MISTER MISERY, доступна для прослушивания ниже.



По словам шведской модерн-метал группы: "Hand Of Death рассказывает о том, как трудно иногда просто прожить день. Многие из нас довольно часто через это проходят и знают, насколько плохими могут стать ваши мысли. Вы просто страдаете, не рассказывая об этом никому".



В настоящий момент MISTER MISERY готовят материал для своего третьего студийного альбома, который будет выпущен в этом году.







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