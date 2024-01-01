Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня KERRY KING 52
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 45
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 24
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
*KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER» 17
*KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв» 15
*NILE готовы к сведению 14
*BRUCE KULICK: «KISS кончили без уважения к истории!» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня KERRY KING 52
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 45
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 24
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
[= ||| все новости группы



*

Mister Misery

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня MISTER MISERY



zoom
"Hand of Death", новая песня группы MISTER MISERY, доступна для прослушивания ниже.

По словам шведской модерн-метал группы: "Hand Of Death рассказывает о том, как трудно иногда просто прожить день. Многие из нас довольно часто через это проходят и знают, насколько плохими могут стать ваши мысли. Вы просто страдаете, не рассказывая об этом никому".

В настоящий момент MISTER MISERY готовят материал для своего третьего студийного альбома, который будет выпущен в этом году.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 29

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом