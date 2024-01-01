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Новый сингл MISTER MISERY
"Eye Of The Storm", новая песня группы MISTER MISERY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mister Misery", который будет выпущен 2 августа.
Участники группы: "Eye Of The Storm" - это песня о том, как вы оказались на самом дне жизни, и у вас есть два варианта: бороться или поддаться тьме. Как поётся в песне: "Сделай или умри, другого выхода нет!" Мы надеемся, что эта песня послужит маяком надежды для тех, кто каждый день борется со своими мыслями, и даст им новую энергию для борьбы со всем плохим, что может встретиться на их пути!"
Трек-лист:
01 - Root of All Evil
02 - Erzsébet (The Countess)
03 - Eye Of The Storm
04 - Hand of Death
05 - The Doomsday Clock
06 - Crooked Man
07 - Survival of the Sickest
08 - Until The End
09 - Haters
10 - Sinner Or Saint
11 - Ripper
12 - Dark Legacy
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