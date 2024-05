сегодня



Новый сингл MISTER MISERY



"Eye Of The Storm", новая песня группы MISTER MISERY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mister Misery", который будет выпущен 2 августа.



Участники группы: "Eye Of The Storm" - это песня о том, как вы оказались на самом дне жизни, и у вас есть два варианта: бороться или поддаться тьме. Как поётся в песне: "Сделай или умри, другого выхода нет!" Мы надеемся, что эта песня послужит маяком надежды для тех, кто каждый день борется со своими мыслями, и даст им новую энергию для борьбы со всем плохим, что может встретиться на их пути!"



Трек-лист:

01 - Root of All Evil

02 - Erzsébet (The Countess)

03 - Eye Of The Storm

04 - Hand of Death

05 - The Doomsday Clock

06 - Crooked Man

07 - Survival of the Sickest

08 - Until The End

09 - Haters

10 - Sinner Or Saint

11 - Ripper

12 - Dark Legacy https://mistermisery.bigcartel.com/







+0 -0



просмотров: 82