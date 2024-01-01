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Новая песня MISTER MISERY



"The Doomsday Clock", новая песня группы MISTER MISERY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят с третьего альбома, названного по имени группы, выход которого запланирован на 2 августа.



"Тематика этой песни сильно отличается от того, о чем мы обычно пишем. "The Doomsday Clock" рассказывают о жестокости человеческой природе и о том, как мы - как общество и как отдельные личности - сильно разделены. Это наши наблюдения за состоянием мира в его текущем состоянии". https://mistermisery.bigcartel.com/







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