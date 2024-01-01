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*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 44
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
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Mister Misery

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|||| сегодня

Новая песня MISTER MISERY



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"The Doomsday Clock", новая песня группы MISTER MISERY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят с третьего альбома, названного по имени группы, выход которого запланирован на 2 августа.

"Тематика этой песни сильно отличается от того, о чем мы обычно пишем. "The Doomsday Clock" рассказывают о жестокости человеческой природе и о том, как мы - как общество и как отдельные личности - сильно разделены. Это наши наблюдения за состоянием мира в его текущем состоянии".




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