14 фев 2024 : DAUGHTRY стали первыми

DAUGHTRY стали первыми



DAUGHTRY впервые заняли первое место в чартах Active Rock на этой неделе. "Artificial" стал первым для группы, занявшим эту позицию, а также стал первым синглом за 15 лет, попавшим на первую строчку и возглавившим чарты Billboard и Mediabase. Ранее первые места группа занимала в Adult Pop Airplay ("It's Not Over", "Home", "Feels Like Tonight" and "No Surprise"), Pop Airplay ("It's Not Over") и Adult Contemporary ("Home").







