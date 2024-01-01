Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 126
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 52
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 28
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
*DAVID VINCENT о ранних MORBID ANGEL 16
*Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания 15
*Sony Music купит каталог QUEEN за миллиард фунтов 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 126
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 52
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
[= ||| все новости группы



*

Daughtry

*
| - |

|||| сегодня

DAUGHTRY планирует выпуск двух ЕР



zoom
Chris Daughtry в интервью программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, как идет работа над новым материалом:

«Первая половина альбома уже готова, и у меня нет точной даты, но мы планируем выпустить первую половину пластинки где-то в сентябре. Получается, мы выпустим ее в двух частях. Первая часть выйдет где-то в сентябре. А над второй половиной мы работаем прямо сейчас. Что касается первой половины, то я просто... чувак, я так доволен ею. Я в восторге, и не могу дождаться, когда все услышат этот материал. Не могу дождаться, когда смогу сыграть некоторые из этих песен вживую. И да, все идет отлично. Просто мы были очень, очень внимательны и не торопились с записями, чтобы все получилось как надо»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 100

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом