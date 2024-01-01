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DAUGHTRY планирует выпуск двух ЕР



Chris Daughtry в интервью программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, как идет работа над новым материалом:



«Первая половина альбома уже готова, и у меня нет точной даты, но мы планируем выпустить первую половину пластинки где-то в сентябре. Получается, мы выпустим ее в двух частях. Первая часть выйдет где-то в сентябре. А над второй половиной мы работаем прямо сейчас. Что касается первой половины, то я просто... чувак, я так доволен ею. Я в восторге, и не могу дождаться, когда все услышат этот материал. Не могу дождаться, когда смогу сыграть некоторые из этих песен вживую. И да, все идет отлично. Просто мы были очень, очень внимательны и не торопились с записями, чтобы все получилось как надо»







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