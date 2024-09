сегодня



Новая песня DAUGHTRY



“The Dam”, новая песня группы DAUGHTRY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Shock To The System (Part One)", выход которого состоялся 27 сентября на Big Machine Rock:



“The Reckoning”

“Artificial”

“Pieces”

“Shock To The System”

“Nervous”

“The Dam”











просмотров: 101