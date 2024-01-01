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SLAYER вернулись!
79
Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак...
48
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Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах
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все новости группы
Coffins
Япония
Death Metal
Sludge Metal
http://www.coffins.jp
Myspace:
http://www.myspace.com/intothecoffin
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29 фев 2024
:
Новый сингл COFFINS
15 фев 2024
:
Новая песня COFFINS
15 янв 2021
:
Кавер-версия EYEHATEGOD от COFFINS
17 дек 2020
:
Сборник COFFINS выйдет зимой
19 сен 2019
:
Новый альбом COFFINS доступен для прослушивания
11 сен 2019
:
Новая песня COFFINS
23 авг 2019
:
Новая песня COFFINS
31 июл 2019
:
Новый альбом COFFINS выйдет в сентябре
28 янв 2016
:
Выходит сплит COFFINS / ILSA
25 сен 2015
:
Сборник COFFINS выйдет на виниле
22 июн 2015
:
Профессиональное видео полного выступления COFFINS
10 июн 2015
:
Сборник COFFINS доступен для прослушивания
28 апр 2015
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4 дек 2013
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Обложка и трек-лист нового альбома COFFINS
23 янв 2013
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COFFINS начали запись
26 фев 2011
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COFFINS на RELAPSE RECORDS
29 фев 2024
Новый сингл COFFINS
"Forced Disorder", новая песня группы COFFINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sinister Oath, выход которого запланирован на 29 марта на Relapse Records.
Трек-лист:
“B.T.C.D.”
“Spontaneous Rot”
“Forced Disorder”
“Sinister Oath”
“Chain”
“Everlasting Spiral”
“Things Infestation”
“Headless Monarch”
“Domains Of Black Miasma”
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Конкурсы
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Рецензии
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Сообщений нет