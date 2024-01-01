29 фев 2024



Новый сингл COFFINS



"Forced Disorder", новая песня группы COFFINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sinister Oath, выход которого запланирован на 29 марта на Relapse Records.



Трек-лист:



“B.T.C.D.”

“Spontaneous Rot”

“Forced Disorder”

“Sinister Oath”

“Chain”

“Everlasting Spiral”

“Things Infestation”

“Headless Monarch”

“Domains Of Black Miasma”







+0 -0



просмотров: 126

