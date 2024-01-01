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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 24
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 18
*BURTON C. BELL представил первое видео 18
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Coffins

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14 мар 2024 : 		 Новый сингл COFFINS

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|||| 14 мар 2024

Новый сингл COFFINS



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“Things Infestation”, новая песня группы COFFINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sinister Oath, выход которого запланирован на 29 марта на Relapse Records.

Трек-лист:

“B.T.C.D.”
“Spontaneous Rot”
“Forced Disorder”
“Sinister Oath”
“Chain”
“Everlasting Spiral”
“Things Infestation”
“Headless Monarch”
“Domains Of Black Miasma”

COFFINS Share New Track вЂњThings InfestationвЂќ




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