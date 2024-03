сегодня



Фрагмент нового релиза NEKTAR



Группа NEKTAR в память о барабанщике группы, Роне Хоудене, выпустит концертную пластинку Journey To The Other Side - Live At The Dunellen Theatre, записанную в рамках юбилейного тура по случаю 50-летия коллектива десятого июня. Релиз будет доступен на 2CD/Blu-Ray, а фрагмент из него — “Drifting”, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



Introduction

"The Light Beyond"

"A Tab In The Ocean"

"SkyWriter"

"I’m On Fire"

"Dream Nebula"

"Drifting"

"Cast Your Fate"

"A Day In The Life Of A Preacher"

"Recycled 2"

"Show Me The Way"

"Remember The Future Part 1"

"Remember The Future Part 2"

"Look Through Me"

"Fidgety Queen"

"Good Day"





Bonus Track:

"Devils Door/King Of Twilight" – (Blu-Ray and Download Only)







