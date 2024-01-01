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JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ
55
Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох...
47
Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста...
36
Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве
21
CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз...
21
все новости группы
Nektar
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http://nektarsmusic.com
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Участники DEEP PURPLE, OPETH, DREAM THEATER, SYMPHONY X на трибьюте NEKTAR
сегодня
Видео с текстом от NEKTAR
NEKTAR опубликовали официальное видео с текстом на песню "I'll Let You In", которая взята из альбома “Mission To Mars’:
"Mission To Mars"
"Long Lost Sunday"
"One Day Hi One Day Lo"
"I’ll Let You In"
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