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Berlial

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30 май 2024 : 		 BERLIAL нашли лейбл
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BERLIAL нашли лейбл



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My Kingdom Music сообщили о подписании контракта с группой BERLIAL, новый материал которой, Nourishing The Disaster To Come, будет выпущен в начале следующего года:

«Мы рады объявить о нашем соглашении с My Kingdom Music и, прежде всего, представить наш новый альбом в ближайшее время, потому что за ним стоит огромный объем работы, полный деталей, которые делают его чрезвычайно личным и уникальным творением».

French Black Metal Duo BERLIAL Sign To My Kingdom Music; Sophomore Album Due In Early '25




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