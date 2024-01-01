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BERLIAL нашли лейбл
My Kingdom Music сообщили о подписании контракта с группой BERLIAL, новый материал которой, Nourishing The Disaster To Come, будет выпущен в начале следующего года:
«Мы рады объявить о нашем соглашении с My Kingdom Music и, прежде всего, представить наш новый альбом в ближайшее время, потому что за ним стоит огромный объем работы, полный деталей, которые делают его чрезвычайно личным и уникальным творением».
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