30 май 2024 : BERLIAL нашли лейбл



BERLIAL нашли лейбл



My Kingdom Music сообщили о подписании контракта с группой BERLIAL, новый материал которой, Nourishing The Disaster To Come, будет выпущен в начале следующего года:



«Мы рады объявить о нашем соглашении с My Kingdom Music и, прежде всего, представить наш новый альбом в ближайшее время, потому что за ним стоит огромный объем работы, полный деталей, которые делают его чрезвычайно личным и уникальным творением».







