Новый альбом BERLIAL выйдет зимой



BERLIAL выпустят новую работу, получившую название Nourishing The Disaster To Come, седьмого февраля на My Kingdom Music:



"The Last Dance"

"Nouveau Monde"

"We Deserve To Fall Again"

"Ivresse De La Finitude"

"Nourishing The Disaster To Come"

"Le Néant Pour Éternité"







