Nouveau Monde, новое видео BERLIAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Nourishing The Disaster To Come, выходящего седьмого февраля на My Kingdom Music: https://berlial666.bandcamp.com/







