сегодня



GOD IS AN ASTRONAUT выпустят новый альбом осенью



GOD IS AN ASTRONAUT объявили о том, что их новый альбом, получивший название "Embers", будет выпущен 6 сентября на лейбле Napalm Records. Первый сингл, композиция "Falling Leaves", доступна к прослушиванию ниже.



Альбом будет доступен в следующих форматах:



- 2LP Gatefold Marbled Oxblood Black с арт-принтом и слипматом

- 2LP Gatefold Transparent Yellow (Vinyl 1) / Transilia (Vinyl 2)

- 2LP Gatefold Glow In The Dark

- 2LP Gatefold Black

- 6-страничный диджипак

- Кассета с золотым принтом



Трек-лист:



"Apparition"

"Falling Leaves"

"Odyssey"

"Heart Of Roots"

"Embers"

"Realms"

"Oscillation"

"Prism"

"Hourglass"







