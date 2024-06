все новости группы







15 июн 2024 : Новое видео SIEGE PERILOUS



сегодня



Новое видео SIEGE PERILOUS



"Oathsworn", новое видео группы SIEGE PERILOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Creation’s Call, выходящего 23 августа:



“Oathsworn”

“Across The Rubicon”

“Sons Of The Verdant”

“Creation’s Call”

“Brothers Of The Five”







