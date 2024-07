сегодня



Новая песня SIEGE PERILOUS



“Across The Rubicon”, новая песня группы SIEGE PERILOUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Creation’s Call,, выход которого запланирован на 23 августа:



“Oathsworn”

“Across The Rubicon”

“Sons Of The Verdant”

“Creation’s Call”

“Brothers Of The Five”







просмотров: 72