сегодня



Новая песня SIEGE PERILOUS



"Brothers Of The Five", новая песня группы SIEGE PERILOUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Creation’s Call,, выход которого запланирован на 23 августа:



“Oathsworn”

“Across The Rubicon”

“Sons Of The Verdant”

“Creation’s Call”

“Brothers Of The Five”







+0 -0



просмотров: 26