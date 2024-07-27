Вокалист GORGOROTH в WHISPERING VOID

“Vi finnes”, новое видео группы WHISPERING VOID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома At The Sound Of The Heart, выходящего 18 октября на Prophecy Productions.
Kristian Eivind Espedal: «Основные тексты в этой песне написаны на норвежском языке, точнее, на восточном диалекте норвежского, и это придает ей ускользающий и почти не вызывающий доверия характер. Название «Vi finnes» означает «мы существуем», но в тексте речь идет о том, что мы никогда не существовали. Слова говорят об утре, которое открывает новые возможности, и о днях, которые являются повторением всего того, что происходит в жизни, но никогда не повторяется. В этой песне много надежды, а в конце даже немного страдания. Когда текст переходит на английский, он меняется. Идея клипа принадлежит Ferrucio. Дама в этом фильме наблюдает за жизнью из прошлого. Мне нравится едва уловимая связь с текстом».
Lindy-Fay Hella: «Мне нравится атмосфера клипа», - восторгается вокалистка. Мне нравится, что здесь есть связь с текстом песни, но это также добавляет ей новое измерение». Дом с привидениями в этом видео находится в моем районе, а женщина в клипе - одна из моих лучших подруг. Она очень подходит к этой песне. Мне она чем-то напоминает сказку «Три медведя»».
Трек-лист:
“Vinden vier”
“Vi finnes”
“Whispering Void”
“At The Sound Of The Heart”
“Lauvvind”
“We Are Here”
“Flower”
Гости:
Ole André Farstad – guzheng, Indian slide guitar on “Vinden Vier”,”Lauvvind”
Matias Monsen – cello on “Whispering Void”, “At The Sound Of The Heart”, “We Are Here”
Silje Solberg – Hardanger fiddle on “Vi finnes”, “The Vines”
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А вокал? Ивер - прекрасный вокалист, странно не использовать его мощь, на последних альбомах Enslaved он блистателен.