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Whispering Void

*
Страна
NorwayНорвегия
Стиль
-
| - |

|||| 26 июл 2024

Вокалист GORGOROTH в WHISPERING VOID



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“Vi finnes”, новое видео группы WHISPERING VOID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома At The Sound Of The Heart, выходящего 18 октября на Prophecy Productions.

Kristian Eivind Espedal: «Основные тексты в этой песне написаны на норвежском языке, точнее, на восточном диалекте норвежского, и это придает ей ускользающий и почти не вызывающий доверия характер. Название «Vi finnes» означает «мы существуем», но в тексте речь идет о том, что мы никогда не существовали. Слова говорят об утре, которое открывает новые возможности, и о днях, которые являются повторением всего того, что происходит в жизни, но никогда не повторяется. В этой песне много надежды, а в конце даже немного страдания. Когда текст переходит на английский, он меняется. Идея клипа принадлежит Ferrucio. Дама в этом фильме наблюдает за жизнью из прошлого. Мне нравится едва уловимая связь с текстом».

Lindy-Fay Hella: «Мне нравится атмосфера клипа», - восторгается вокалистка. Мне нравится, что здесь есть связь с текстом песни, но это также добавляет ей новое измерение». Дом с привидениями в этом видео находится в моем районе, а женщина в клипе - одна из моих лучших подруг. Она очень подходит к этой песне. Мне она чем-то напоминает сказку «Три медведя»».

Трек-лист:

“Vinden vier”
“Vi finnes”
“Whispering Void”
“At The Sound Of The Heart”
“Lauvvind”
“We Are Here”
“Flower”

Состав:

Ronny Stavestrand – guitars
Lindy-Fay Hella – vocals
Kristian Eivind Espedal – vocals
Iver Sandøy – drums & percussion, bass, guitar, keyboards 
 
Гости:
Ole André Farstad – guzheng, Indian slide guitar on “Vinden Vier”,”Lauvvind”
Matias Monsen – cello on “Whispering Void”, “At The Sound Of The Heart”, “We Are Here”
Silje Solberg – Hardanger fiddle on “Vi finnes”, “The Vines”

WHISPERING VOID Feat. Former / Current GORGOROTH, WARDRUNA, ENSLAVED Members Announce Debut Album; Single Streaming




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27 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Iver Sandøy – drums & percussion, bass, guitar, keyboards
А вокал? Ивер - прекрасный вокалист, странно не использовать его мощь, на последних альбомах Enslaved он блистателен.

просмотров: 132

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